Depremzede genç, market alışverişine at ile gidiyor: Kanser hastası annesinin eli ayağı oluyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan 18 yaşındaki Kadir Samet, market alışverişi ve kanser hastası annesinin ihtiyaçlarını almak için ulaşımını at ile sağlıyor. Genç, yıkılan evlerinin enkazından 4,5 saatte kurtarılan anne ve babasının eli ayağı oluyor.

6 Şubat’taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş’ta yaşayan Göl ailesi, yıkılan evlerinin enkazından ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan aile, hayırsever bir iş insanının verdiği çadırda yaşıyor. Göl ailesinin en genç üyesi Kadir Samet Göl ise hem market alış verişi hem de kanser hastası annesinin ihtiyaçlarını almak için çarşıya at ile gidip geliyor.

18 yaşındaki Kadir Samet, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin ve babasının eli ayağı olduğunu belirterek, çarşının uzak olmasından dolayı alışverişe atı ile gittiğini söyledi.

"Çok şükür iyiyiz sağlığımız yerinde"

Yaşadıkları bölgenin çarşı merkezine uzak olduğunu ifade eden Kadir Samet Göl, "Annemin babamın yetişemediği yere ben yetişiyorum. Onların yeri geldiğinde eli kolu, yeri geldiğinde de ayağı oluyorum. Burada günümüzü geçiyoruz çok şükür iyiyiz sağlığımız yerinde. Hastanede sıkıntı yaşıyoruz. Burası her yere uzak olduğu için. Gidiş geliş sorunu olduğu için. Başka da bir sorunumuz yok" dedi.

"At ile birlikte ihtiyaçlarımızı görüyoruz"

Göl, "Atımız var. Atımız ile alışveriş yapıyoruz. Doğu kentte çok şükür market ve fırın var. Atımla birlikte giderek ihtiyaçlarımızı alıyorum. Yağmurlu fırtınalı hava oluyor atı çıkartamıyoruz o yüzden bazı günler ihtiyacımızı görmüyoruz. Olanlarla idare ediyoruz. Böyle hava güneşli olduğu zaman da at ile birlikte ihtiyaçlarımızı görüyoruz" diye konuştu.

"11 kişiydik evde"

Eşiyle birlikte enkazda 4,5 saat kaldıklarını anlatan kanser hastası Ülkiye Göl ise "11 kişiydik evde. Gaziantep’ten misafirlerimiz vardı. Onlarla beraber o geceyi yaşadık. 3 katlıydı ev. Allah’ın izniyle önce çocuklarım kurtuldu. Sonrada eşimle beni kurtardılar. 4,5 saat enkaz altında kaldık. Hayattayız çok şükür" şeklinde konuştu.

3 yıldır meme kanseri tedavisi gördüğünü belirten anne Göl, "Oğlumu atla beraber ekmek almaya gönderiyorum alışverişe. Biz burada yaşamaya çalışıyoruz. Çok şeye ihtiyaç var. Çünkü enkazın altından hiçbir şeyimizi alamadık. Sadece canımızı alıp çıktık. Meme kanseri hastasıyım. 3 yıldır bunun tedavisini görüyorum. Hastaneye de gidemiyorum korkumdan. Fırtına bile beni korkuttu. Kontrollerim var geçti. Çünkü hastaneye giremiyorum. Aşırı bir korku sarıyor. İnsanın elinde değil psikolojik olarak etkilendik" dedi.