Depremzede, gazi ve şehit aileleri ilk iftarda bir araya geldi

Bolu’da şehit yakınları, gaziler ve depremzedeler 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bolu Valiliği koordinesinde, kentte kalan depremzede aileler, şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi. İslam dininde önemli bir yere sahip olan, Müslümanlar için sevapların arttığı, günahların affedildiği Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. ’11 ayın sultanı’ olarak adlandırılan Ramazan’da yurt genelinde olduğu gibi Bolu’da da vatandaşlar orucunu açtı. Bolu’da bir otelde valilik koordinesinde vatandaşlar ilk iftar yemeğinin coşkusu yaşandı. İftar yemeği öncesinde ilahiler söylenerek dualar yapıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar orucunu açtı. Daha sonrasında ise İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, yemek duasını yaptı.

İftar programında konuşma yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Bu akşam Ramazan ayının ilk iftar programını yaptık. Biz istedik ki, şehit yakınlarımızla, depremzede kardeşlerimizle bir olalım, beraber olalım ve iftar programını Ramazan’ın ilk gününde kutlayalım istedik. Burada da çok güzel bir kalabalık var. Sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun” dedi.

Konuşmaların ardından program sona erdi.

(EÖ-ALI-