Depremzede fırıncı, günde 6 bin 500 ekmeği ücretsiz dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da, depremzede işletmeci, hafif hasar gören ekmek fırınını faaliyete geçirdi ve afetzedeler için günde 6 bin 500 ücretsiz ekmek üretiyor.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi hasar gören fırın işletmecisi Zilal Bozoğulları, afetin ardından Hatay’ı terk etmeyerek ekmek üretmeye karar verdi. Başka bir ilde üretim yapma imkanı olmasına rağmen doğduğu ve doyduğu kentten vazgeçemeyen, aynı zamanda Fırıncılar Federasyonu Hatay Bölge Başkanı olan Bozoğulları, hafif hasar olan fırınını faaliyete geçirdi. Bozoğulları, ekibiyle birlikte ürettiği 120 gramlık 6 bin 500 ekmeği her gün belirli aralıklarla depremzedelere ücretsiz olarak dağıtıyor. Bozoğulları, 3 gün içinde ikinci makinesinin de faaliyete girmesiyle bu sayısı 15 bine yükseltecek.

"Kişi başı 5 ekmek"

Fırıncılar Federasyonu Hatay Bölge Başkanı ve Altınçağ Unlu Mamulleri işletmecisi Zilal Bozoğulları, 23 yıldır fırın işlettiğini belirterek, depremle birlikte Hatay’da 4 fırın kaldığını bunun 3’ünün ilçelerde bulunduğunu kaydetti.

İşletmesinin bağımsız bir yapıda olması nedeniyle ayakta kaldığını dile getiren Bozoğulları,“Depreme fırında yakalandık. O gece ürettiğimiz tüm ürünleri vatandaşlarımıza dağıttık. İkinci depremde bazı makinelerimiz zarar gördü. Üretime devam edemedik. Küçük onarımlar yaparak fırınımızı halkımızın hizmetine açtık. 120 gram üzerinden kişi başı 5 adet ekmek dağıtımımız var. Memleketimizi terk etmedik, Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Daha önce günde 7 bin 500 adet ekmek üretiyorduk, şu an 6 bin ekmek üretiyoruz” diye konuştu.

Bozoğulları, halkın ekmek sıkıntısı çekmemesi için tek makineyle üretime başladıklarını, 3 gün içinde ikinci makinenin faaliyete girmesiyle kapasiteyi 15 bine çıkaracaklarını bildirdi.

"Antakya merkezde tek üretim"

Hatay’da unlu mamuller hariç 11 ekmek fabrikasından sadece 4’ünün ayakta kaldığını, Antakya merkezde ise bir kendilerinin seri üretim yaptığının altını çizen Bozoğulları, “Depremde gitmedik. Kısa sürede iş yerimizi faaliyete geçirdik. Biz Hatay’da doğduk, burada öleceğiz. Biz insanlarımıza burada hizmet edeceğiz. Hatay dışında da bu üretimi yapacak gücümüz vardı ama biz kentimizde olmak istedik. Halkımızın dar gününde buradayız. Allah’ım bize bir can bağışladı, rızkımızı da verecektir” dedi.

"6 bin 500 ekmek dağıtılıyor"

Ekmeklerin neden küçük üretim olduğunu da açıklayan Bozoğulları, ekmek israfının önüne geçmek için böyle bir üretim seçtiklerini kaydetti.

120 gram ekmekten kişi başı 5 adet verdiklerini ifade eden Bozoğulları, günde 6 bin 500 ekmeği, sabah 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 arasında ücretsiz dağıttıklarını kaydetti.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Hayatta kalan ve ekmek almaya gelen müşterileri görünce çok mutlu olduklarını dile getiren Bozoğulları, Hatay için üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sıraya girip ekmek alan vatandaşlar ise deprem bölgesinde bu tür hizmetlerin önemli olduğunun altını çizdi.