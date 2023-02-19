Depremzede ’Fenomen Civciv’, çocukların neşe kaynağı oluyor

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem sonrası evi ve iş yeri hasar alan Hüseyin Güler, namıdiğer ’Fenomen Civciv’, Malatya’daki depremzede çocukların neşe kaynağı oluyor.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da, depremzedelerin yaraları devletin şefkat eliyle sarılırken, aynı zamanda bölgeye gelen gönüllüler de çocuklarla bire bir ilgileniyor. Kentin birçok noktasına kurulan çadır kentler ve kapalı spor salonlarına yerleştirilen depremzedelere yönelik iyileştirici, geliştirici ve eğitsel çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede kentte bulunan bir spor salonunda konaklayan çocuklar, depremde evi ve iş yeri zarar gören ve herkes tarafından tanınan Fenomen Civciv tarafından düzenlenen etkinliklerle güzel vakitler geçiriyor. Çocukların neşe kaynağı olan ve ailesini güvenli bir yere bıraktıktan sonra tekrar memleketi olan Malatya’ya gelen Hüseyin Güler, namıdiğer ‘Fenomen Civciv’, hedefinin çocuklardaki deprem travmasını bir an önce atmaları olduğunu kaydetti.

“Minik kardeşlerimiz gülerse biz güleriz, onlar varsa biz varız”

Kendisi de depremzede olan Fenomen Civciv Hüseyin Güler, “Tüm Türkiye’de ve Malatya’da Fenomen Civciv olarak tanınıyorum. Ben de bir depremzedeyim, depremde evim ve iş yerim zarar gördü. Ailemde ve yakınlarımda bir şey yok. Ailemi Mersin’e yerleştirdim. Minik kardeşlerimi mutlu edebilmek için Malatya’ya döndüm. Çocuklarla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğündeyiz. Malatyalı olduğum için Malatyalı çocuklara hitap edebiliyorum. Deprem bölgesi olduğu için her yere ulaşamıyorum. Birileri vesile olursa 10 ile de gitmek isterim. Çocuklarımız küçük ve ciddi bir travma atlattılar. Biz yetişkin olduğumuz halde geceleri ürkerek yatıyoruz. Gönül ister daha fazlasını yapalım ama elimizden bu kadar geliyor. Ben tüm imkanlarımı kullanarak ailemi güvenli bir yere yerleştirip tekrar memleketime dönüp minik kardeşlerimin bir nebze de olsa yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bana. Eğitimlerimiz genelde eğitici etkinliklerdir. Bu etkinliklerle birlikte çocuklarımızla birlikte güzel vakitler geçirmeye çalışıyoruz. Minik kardeşlerimiz gülerse biz güleriz, onlar varsa biz varız” dedi.