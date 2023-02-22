Depremzede Fatma’ya polislerden doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta evleri yıkılınca ailesiyle birlikte Antalaya’nın Gazipaşa ilçesindeYurdu’na yerleştirilen 12 yaşındaki Fatma Ayaz’a, Gazipaşa polisi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Fatma Ayaz ve ailesi Gazipaşa’ya gelerek 120 depremzedenin daha konaklama yaptığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’na yerleştirildi. Doğum günü olan Fatma Ayaz’ın yeni yaşı kutlandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler koordinesinde yapılan kutlamaya Fatma’nın ailesi ile diğer afetzede çocuklar da katıldı. Yurt yemekhanesini balonlarla süsleyen Gazipaşa, polisi ardından pastanın mumlarını söndürmesini için Fatma’ya alkış tuttu. Doğum gününün kutlanacağından habersiz yemekhanede oturan depremzede Fatma, sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Ailesi ve yeni arkadaşlarıyla birlikte dilek tutup pastasının mumlarını üfleyen Fatma Ayaz "12 yaşına girdim. Son 4 yıldır hiç doğum günümü kutlayamamıştık, hep bir yakınımızı kaybettik. Bu benim en güzel doğum günümdü, aileme ve polislere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir doğum günü partisiydi" dedi.