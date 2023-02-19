Depremzede Fatih’ten enkaz altında hayat kurtaracak bileklik tasarımı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ailesiyle birlikte Antalya’ya gelen 7 yaşındaki Fatih Civelek, büyük depremlerden 2 ay önce tasarladığı enkaz altından konum gönderecek bilekliğin üretimi için destek istedi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakalanan Civelek ailesi Antalya’nın Manavgat ilçesine geldi. Hakan ve Beyza Civelek, çiftinin en küçük çocukları olan 7 yaşındaki Fatih Civelek, büyük depremlerden 2 ay önce hayata geçirmek istediği ve TEKNOFEST’te proje olarak sunduğu ‘GPS Fatih’ isimli bileklik projesinin hayata geçirilmesi için destek istedi. Bileklik sayesinde enkaz altında bulunan kişilerin yerlerinin daha çabuk tespit edileceği belirtildi.

"Düğmeye iki kez basınca konum gönderiyor"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Demirçelik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Fatih Civelek, "Depremde insanlar enkaz altından çıkmayabilir. Onların yerlerini daha iyi öğrenmek için bir bileklik tasarladım. Bu bilekliğin fiyatının 5 TL olmasını istiyorum, herkes alabilsin. Bileklik; suya, toza, darbeye dayanıklıdır. Üzerinde bir düğme var, kırılmaması için her yeri plastik ile kaplıdır. Düğmeye iki kez basınca konum gönderiyor” dedi.

Projenin 2 ay önce kardeşinin aklına geldiğini belirten abla Elif Civelek, “Bu depremde küs olanlar barıştı. Birbirimizin değerini daha iyi anladık. Korku insanları birbirlerine daha çok bağladı. Deprem esnasında ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Çok korkunçtu, Allah bir daha göstermesin. Bu proje gerçek olursa bir sonraki depremde daha az can kaybı olur” ifadelerini kullandı.

“Hayata geçiremeden depremi yaşadık”

Anne ise Beyza Civelek, “Oğlum daha 7 yaşında, biz TEKNOFEST’e bir tasarı göndermiştik. İnsanların göçük altında kalma ihtimaline karşı bir bileklik tasarlamıştı. Enkaz altında ulaşılamayınca iki defa dokunma ile ailelere bildirim gidebilecek, konumları belirlenecek. Hayata geçiremeden depremi yaşadık” sözlerine yer verdi.

“Yaşadıklarımızı anlatmakla bitiremem, çığlıkları unutamıyorum”

Depremde yaşadıklarını anlatan baba Hakan Civelek ise, “O gün benim doğum günümdü. Yaşadıklarımızı anlatmakla bitiremem, çığlıkları unutamıyorum. Büyük bir sarsıntı ile uyandık, ilk aklıma çocuklarım geldi. Elektrikler gitti, karanlık içerisinde kaldık. Bir şekilde çıktık, komşularımız ile iletişim halinde olduk. Sabah haberleri izlemeye başladık, bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştik. Herkes birbirine yardımcı oldu. Sağ olsun hem devletimiz hem şirketimiz yardımcı oldu. Birkaç gün enkaz alanında çalıştık, sonra ekiplere teslim ettik. Devletimizin yardımı ile Antalya’ya geldik. Biz memleketimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeniden toparlanacağız, dönmek için gün sayıyoruz. Kendi memleketimizde hayatımızı sağlayacağız. Oğlumun ‘GPS Fatih’ diye bir bileklik projesi vardı. Göçük altında kalan insanların daha rahat yerlerinin tespit edilmesi amaçlandı. Bunu hayata geçiremeden deprem oldu, bunu memlekete dönünce tamamlayacağız” diye konuştu.