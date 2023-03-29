Depremzede esnaflar 500 yıllık çarşıda çalışarak hayata tutunuyor

Türkiye’nin en büyük çarşıları arasında yer alan Kahramanmaraş’taki tarihi kapalı çarşıda depremzede esnaflar, yaşadıkları zorluklara rağmen utulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmaya çalışıyor.

6 Şubat’taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş’taki 500 yıllık tarihi kapalı çarşı da depremzede esnaflar, bakırcılar, saraçhane, semerciler, mazmazlar bölümündeki iş yerlerini yeniden faaliyete geçirdi. Hareketliliğin olduğu kapalı çarşıda depremzede esnaflar, yaşadıkları zorluklara rağmen utulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmaya çalışıyor. Dede mesleğini yaşatmaya çalışan yemeni ve ayakkabı ustası Metin Şannan (80), şuanda da 4. kuşak olan oğluna mesleği öğretmeye çalıştığını söyledi. Kalaycısından semercisine kadar esnaflar, da mesleklerini sürdürmek için çabaladıklarını kaydetti.

"Yavaş yavaş psikolojik olarak alışmaya çalıştık"

Dedesini Şam’da subayken mesleği öğrendiğini ifade eden 80 yaşındaki Şannan, "Büyük dedem Şam’da subaymış. Bu mesleği de Ermeniler yaparmış. Demiş ki ’Türkler de yapsın.’ 150 sene önce dedemi çıraklığa almışlar. Dedem babamı yetiştirdi, babam beni, ben de 4. kuşak oğlumu yetiştiriyorum. Bu dükkan yaklaşık 155 yıllık. Depremden 3 hafta sonra 2 saat geldik. Yavaş yavaş psikolojik olarak alışmaya çalıştık. Halende şimdi yarım çalışıyoruz. 3 tane kapalı çarşımız var 2’sinde büyük hasar var" dedi.

"Evlerden gelen kap kacakları kalaylarız"

Depremin işlerini büyük ölçüde etkilediğini ifade eden kalaycı ustası Bünyamin Özdek (53), "Depremden önce ufak tefek işlerimiz vardı. Son 10 günden beri iş yerimi açtım. Depremin olduğu dakikalarda büyük korku panik yaşadık. Psikolojimiz bozuldu. Halen çadırda kalıyoruz. Evlerimiz yıkıldı büyük hasarlı. Son 10 günden beri de geliyorum sırf psikolojimiz biraz düzelsin diye. Biz burada sadece kalay işiyle uğraşıyoruz. Evlerden gelen kap kacakları kalaylarız" diye konuştu.

"Çıraklıktan geldik aşağı yukarı 60 yıldır bu çarşıdayım"

Semerci ustası Halil Özen (68) ise "Bulunduğumuz bina yıkıldı. eski bir evimiz vardı. Ora yıkılmadı şükür. Orada da oturuyoruz. At, eşek, katırlara semer işte çit sürmek için kedene hamut bunlarla uğraşıyoruz. Kırsal kesimlerde bahçede çit sürmek için hayvanın boynuna takılan kedene. Çıraklıktan geldik aşağı yukarı 60 yıldır bu çarşıdayım" şeklinde konuştu.

(HA-HİV-