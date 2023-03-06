Depremzede esnaf kepenklerini açtı

Kahramanmaraş’ta depremzede esnaf kepenklerini açarak, hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem, şehirdeki yıkım ve can kayıplarının yanı sıra esnafı da vurdu. Kent merkezinde depremin ardından işletmelerini uzun bir süre kapalı tutan birçok esnaf, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından kepenklerini açmaya başladı. Afet bölgesinde birçok esnaf maliyetine hizmet verirken, esnafın bu davranışı diğer depremzedelerin takdirini kazandı.

Esnafın kepenk açmasının normalleşme açısından önemli olduğunu dile getiren Fahri Yıldız, “Bir yandan hayatı bırakmamak gerekiyor, sağ olsun abilerimiz de bizlere yardımcı oluyor. İşletmeleri hiç açmasalar daha kötü olurdu ve bir şekilde toparlamamız lazım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Esnaflarımızın yavaş yavaş kepenk açmasına çok sevindim ve memnun kaldım. Mecbur yapılması gerekiyordu” dedi.

Kahramanmaraş halkına tekrardan hizmet vermeye başladıklarını dile getiren esnaftan Eyüp Bozdağ ise, “Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Burada esnaflar olarak bizler halkımıza tekrardan hizmet veriyoruz ve bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Şartlar zor da olsa elimizden geldiği kadar eskisi gibi tekrardan kalkınmak için mücadele veriyoruz. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun, elimizden geldiğince yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem dolayısıyla vatandaşlar için maliyetine satış yaptıklarını dile getiren lokantacı esnafından Abdullah Dalkıran da, “Depremde çok can kaybımız var keşke olmasaydı ama başımıza geldi. Tekrardan dirileceğiz ve ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Esnaflarımıza buradan sesleniyorum gelsinler iş yerlerini açsınlar. Vatandaşlarımızı mağdur etmenin bir anlamı yok. Biz şu an sokakta kebap yapıyoruz. Biz buraya kar amacı gütmek için gelmedik zararına satışlar yapıyoruz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyorum o yüzden esnaflarımızın iş yerlerini açmasını istiyorum. Biz dürümü normal hayatta 45 TL civarında satıyorduk şu anda ise 30 TL’ye veriyoruz, dürümlerimiz zaten 30 TL’ye mal oluyordu, biz vatandaşın yanında olabilmek için maliyetine dürüm satıyoruz. Nereye kadar gidersek, oraya kadar gideceğiz vatandaşlarımız için” şeklinde konuştu.