Depremzede Elif Nine: “Battaniyenin içine koyup aşağıya indirdiler”

Kahramanmaraş’ta yaşanan depreme yalnız kaldığı evde yakalanan 90 yaşında ki Elif Nine’yi oğlu battaniyenin içinde taşıyarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 7.7 büyüklüğünde ki ilk depreme yalnız kaldığı evinde yakalanan 90 yaşında ki Elif Görmen, depremin şiddetiyle yere düşüp ayağını kırdı. 8 katlı apartmanın 6. katında oturan Elif ninenin yardımına karşı dairede oturan oğlu koştu. Hasar gören apartmanda annesini battaniye içinde taşıyarak dışarı çıkaran hayırlı evlat annesinin hayatını kurtardı. Ayağı kırılan yaşlı kadın Kahramanmaraş’ta yapılan ilk müdahalenin ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

“Dışarı çıkınca sevindim"

Elif nine, deprem olduğu sırada ayağa kaldığını ve bir anda yere düştüğünü söyleyerek, “Gece olunca deprem vurmaya başladı. Işıklar söndü ayağa kalkmamla yere düşmem bir oldu. Apartman 8 katlı ben 6.katta oturuyordum. Evde bir tek ben vardım. Oğlum karşı dairede oturuyordu. Deprem olunca korkma diyerek yanıma geldi. Fakat yere düşünce kalkamadım. Işıklar sönüktü, çocuklar daha sonra beni battaniyenin içine koyup merdivenlerden aşağıya indirdiler. Allah bir daha göstermesin. Dışarı çıkınca sevindim. Düştüğüm için ayağım kırıldı. Burada çok iyi bakıp hizmet ediyorlar” dedi.