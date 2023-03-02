Depremzede down sendromlu Doğa, akülü arabasına kavuştu

Gaziantep’ın Nurdağı ilçesindeki evlerinin enkazında akülü arabası kalan down sendromlu küçük kız, akülü arabasına hayırsever vatandaş sayesinde yeniden kavuştu. Küçük kız, arabasıyla bahçede sevinç turları attı.

Gaziantep Nurdağı ilçesi Sakçagözü köyünde yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu Doğa Oğlağa, deprem felaketinden birkaç gün önce annesiyle birlikte Manavgat’ta yaşayan ablasının yanına geldi. Deprem felaketinde Doğa ve annesinin yaşadığı ev yerle bir olurken, Doğa’nın en sevdiği oyuncağı akülü arabası da enkaz altında kaldı. Doğa’nın evlerinin enkazının görüntülerini izlerken sürekli akülü arabasını istemesi ve ’Arabam kaza yaptı’ sözleri, komşularının dikkatini çekti. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, Doğa’nın akülü arabasının aynısını alarak küçük çocuğa hediye etti. Arabasına yeniden kavuşan Doğa’nın keyfi yerine gelirken, bahçede sevinç turları attı.

"Depremi Manavgat’ta yaşadık"

Depremden kısa bir süre önce Manavgat’ta yaşayan kızının yanına geldiklerini anlatan anne Nazire Oğlağa, "Kızımın yanına gelmemiz sayesinde belki de canımızı kurtarmış olduk. Evimiz enkaz yığınına dönmüş. Allah korusun bu enkazın altında kalıp yaşamımızı yitirebilirdik. Enkazın altında kızımın akülü arabası da kaldı. Kızım arabasını her şeyden çok seviyordu. Sürekli arabasını isteyip durdu. Alacak durumumuz da yok. Allah razı olsun hayırseverimiz kızımı sevindirdi. Artık Gaziantep’te bir evimiz yok. Bundan böyle kızımla birlikte Manavgat’ta büyük kızımın yanında yaşayacağız" dedi.