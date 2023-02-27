Depremzede çocukları eğlendirip tıraş ettiler

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurulan sosyal etkinlik çadırında hem çocuklar hem de ebeveynlerine yönelik etkinlikler yapılıyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından Gölbaşı ilçesinde kurulan çadırda Batman’dan gelen gönüllü kuaförler depremzede çocuk ve ebeveynlerin yanı sıra öğrenci, asker, memur ve görevli vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor.

Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği temsilcisi Emrullah Aslan, deprem sonrası bölgeye gıda ve değişik yardımlarda bulunduklarını söyleyerek, “Hem çocukların gönüllerine dokunmak hem de sosyal etkinlik olarak geldik. 13 berber kardeşimizde gönüllü olarak bizle gelerek, tıraşa ihtiyacı olan depremzedeler başta olmak üzere, askeri personel, polis, bekçi, görevlileri tıraş ettik. Yaklaşık 300 kişiyi bir günde aç sakal traş yaptık. Bunu tamamen gönüllü bir şekilde yapıyoruz. 3 noktada arkadaşlarımız bu işi sürdürüyor. Hatta bazı vatandaşlarımız para bile vermek istedi. İnşallah bayan kuaförlerimizde gelecek. Hem bayan ve hem erkek kuaförlerimiz değişik bölgelerde bu çalışmalarını sürdürecek. Bunun yanında sosyal etkinlik çadırında 06 - 10 yaş arası çocuklarımız ve ebeveynlerine yönelik bir nebzede olsa yüzlerini tebessüm ettirmek amacıyla animasyon, filim gösterimi, kareoke, yarışmalar, resim ve oyuncak dağıtımı gibi etkinlikler yaptık” dedi.

“Korkularını resimlere aktardılar”

Sosyal etkinlik çadırında resim yapan bazı çocukların depremde yaşadıklarını korkuyu anlatan resimler yapması ise dikkat çekti. Çocukların yıkılan ve yan yatan binaları resimlere aktararak yaşadıkları korkuyu gözler önüne sererken, pedagoglar ise çocukların korkularını gidermek adına yoğun çaba sarf ediyor. Çadırda ayrıca çocuklar ve ebeveynler birlikte oyun oynaması ise dikkat çekti.