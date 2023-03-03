Depremzede çocuklardan komando andı

Deprem bölgesinde her alanda faaliyet gösteren Kahraman Mehmetçik bölgede olan çocuklar için de ayrı özen gösteriyor. Faaliyetler çerçevesinde depremzede çocuklarla Komando Andı okuyan çocukların görüntüsü Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Hazır, daima hazır! Deprem bölgesindeki hemen her faaliyette görev alan Mehmetçik, çocuklarımıza da ayrı bir özen gösteriyor. Evlatlarımızın her isteğini yerine getirmeye çalışan Komandolarımız, onlarla Komando Andı okudu. Geleceğin kahramanlarına selam ve sevgilerimizle” ifadelerine yer verildi.