Depremzede çocuklara yönelik sinema saati ve parkur oyunları etkinliği

Elazığ Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kurulan çocuk oyun çadırında, depremzede çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor.

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgelerine yardımlarını götüren Elazığ Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ’Hep Birlikte Bu Zor Günleri Aşacağız’ sloganı ile harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş’a çocuk oyun çadırı kurulmuştu. Burada çocuklar, ekipler eşliğinde oyunlar oynuyor ve gün boyu çeşitli etkinlikler yapıyor.

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde depremzede çocuklara yönelik eğitmenler tarafından sinema saati ve parkur oyunları düzenlendi. Sinema saati ve parkur oyunlarında çocuklar eğitmenler eşliğinde sinema izledikten sonra kurulan parkurlarda oyun oynayarak keyifli saatler geçirdi. Etkinliklerin süreceği bildirildi.