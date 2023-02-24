Depremzede çocuklara spor egzersizi

Sivas’ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzede ailelerin çocukları, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından sağlıkla yaşayıp, sporu hayat felsefesi haline getirmek amacıyla spor eğitimleri alıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Sivas’a yakın illerden gelen depremzedeler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Depremzedelere tam kapasite hizmet veren yurt, sabah, öğle ve akşam yemekleri ile burada kalanlara ev ortamı sağlıyor. Depremzede ailelerin çocukları ise KYK yurtlarında bulunan sosyal tesislerdeki çocuk oyun alanlarında vakit geçiriyor. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ise depremzede çocuklarına spor eğitimi veriyor. Çocuklara günün belirli saatlerinde Binali Yıldırım Yurt Kampüsü Rıza Çalımbay Spor Salonunda antrenörler tarafından spor egzersizi eğitimi verilerek, depremin psikolojik etkilerini unutmaları hedefleniyor. Çocuklar hem sağlıkla yaşayıp, sporu hayat felsefesi haline getirirken hem de spor yaparak stres atıyorlar. Yapılan spor faaliyetlerinin ardından Sivas Gençlik Merkezine bağlı gönüllü gençlerde çocuklara şeker dağıttı.

KYK yurtlarında 10 bin kişi kalıyor

Deprem bölgelerinde evlerini kaybeden ve gidecek yakını bulunmayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Sivas’ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) depremzedelere kapısını açmıştı. 10 bin depremzedeye ev sahipliği yapan yurtlarda depremzedelerin barınma, yemek, giyim başta olmak üzere bütün ihtiyaçları da karşılanıyor.