Depremzede çocuklara Ramazan eğlencesi

Sivas’ta KYK yurtlarında kalan çocuklar Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan eğlencesinde gönüllerince eğlendi.

“Kardeşlik Sofrası” programında ilk olarak Binali Yıldırım Kampüsü Yurt Yerleşkesinde misafir edilen depremzedelerle iftar yemeği yenildi. İftar yemeğinde Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü depremzedelerle birlikte oruçlarını açtı.

Yemek programının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Çocuklar için; Hacivat-Karagöz gösterisi, palyaçolar ve daha birçok etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklar gece boyunca gönüllerince eğlendi.

“Çocuklar mutlu olursa herkes de mutlu olur”

Kahramanmaraş Elbistan’dan Sivas’a gelip burada misafir edilen İbrahim Keçe, çocuklar mutlu olursa herkesin mutlu olacağını belirterek, “Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Programlar genelde çocukların eğlenmesine yönelik ve bu çok güzel bir şey. Çocuklar mutlu olursa herkes de mutlu olur” dedi.

Malatya’dan gelen depremzede Hiranur Karakuş, yapılan etkinliklerde çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Bugün kuzenlerimle beraber oyunlar oynadık. Şu anda benim yüzümü boyadı palyaçolar, balonlar dağıttılar, şeker, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram ettiler. Ben çok mutlu oldum” diye konuştu.