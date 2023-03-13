Depremzede çocuklara moral etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından depremzede çocukların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kentteki çocukların, moral ve motivasyonunu artırmak için Hatunsuyu Mahallesi’nde bulunan Malatya Atlı Binicilik Kulübü Tesislerinde binicilik ve ok atma etkinlileri düzenledi.

Depremzede çocukların bir nebze de olsa yaralarının sarılması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eğitmenler nezaretinde depremzede çocuklara at biniciliği ve ok atma dersleri verdi. Burada keyifli anlar yaşayan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Depremden etkilenen çocukların yüzlerinin gülmesi için düzenlenen etkinliklerde belediye ekipleri, depremzede çocukların depremin acılarını unutturmak için çaba sarf ediyor.

Çocukları mutlu edebilmek adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden At Eğitmeni Yasin Önder, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen çocuklarımızı eğlendirmek ve onları mutlu edebilmek adına tüm imkanlarımızla seferber olduk. Çocukları çiftliğimize getirdiği için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve Hilal Hanım’a teşekkür ederiz" dedi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından çocukların motivasyonunu yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, "Yaşadığımız bu zor günlerde çocuklarımızı Binicilik Kulübüne kabul edenlere teşekkür ederim. Çocuklarımız bu süreçte bizlerden daha fazla zorluk çekiyorlar. Gözlerindeki hüznü ve korkuyu görebiliyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın yüzlerinde bir nebze de olsun tebessüm oluşturmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.