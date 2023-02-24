Depremzede çocuklar Nasreddin Hoca ve Keloğlan’la güldü

Amasya’da depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi. Nasreddin Hoca ve Keloğlan’ın yüzlerini güldürdüğü çocukların arasında ilk defa tiyatro izleyenlerde vardı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası Amasya’ya 7 binden fazla depremzede geldi. Bir kısmı KYK yurtlarına yerleştirildi. Onlara yönelik maddi, manevi destek sağlanırken çocukların depremin etkisinden çıkabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Maydanoz Sapları çocuk tiyatrosu işbirliğiyle ‘Nasreddin Hoca ve Keloğlan Ormanda’ adlı oyunu sahneledi. Oyun, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

İlk defa tiyatro izlediler

Önceki gün yurtta doğum gününü kutladıklarına çok sevinen 10 yaşındaki Adıyamanlı Ali Kerem Balcı, “Adıyaman’da hiç tiyatro izlememiştim. Burada ilk defa tiyatroya gittim. Çok güzelmiş. Tekrar izlemek istiyoruz” dedi.

Malatyalı Fatma Zümra Çelik, güzel bulduğu oyunu heyecanla izlediklerini söyledi. Kahramanmaraşlı Berra Söğütlü de bütün ihtiyaçlarının yurt ve okulda karşılandığını belirtti.

Yakınlarını kaybettikleri deprem sonrası evlerinin kapısını kilitleyip geldiği Amasya’da tiyatro oyununu eşiyle birlikte izleyen Adıyaman’ın Hamzalar köyünden 73 yaşındaki Musa Sarıyar, “Hayat devam ediyor. Bu tür etkinliklere de ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Tiyatro ruha iyi gelir”

Afet bölgesinden 7 binden fazla vatandaşın Amasya’ya geldiğini açıklayan Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Baş, aileler ve çocuklara yönelik etkinlikleri sürdüreceklerini vurguladı. Aralarında ilk defa tiyatro izleyen çocukları görünce daha mutlu olduklarına işaret eden Maydanoz Sapları Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Uğur Çetin ise “Umarım tiyatrolar daha çok çocuğa ulaşır. Çünkü tiyatro ruha iyi gelir” ifadelerini kullandı.