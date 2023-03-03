Depremzede çocuklar için Palandöken turu düzenlendi

Erzurum’da depremzede çocuklar Palandöken Kayak Merkezini gezdi. Çeşitli aktivitelerde bulunan çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrası çevre illerdeki okullara yerleştirilen depremzede çocuklar için Erzurum’da çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Kayakyolu Çimento Müstahsilleri Sendikası İşveren Ortaokulu da depremzede çocuklar için Palandöken gezisi düzenledi. Depremden etkilenen çocukların çeşitli etkinlikler yapması için düzenlenen programda, çocuklar hocalarıyla beraber palandökende buz duvarı, teleferik turu gibi çeşitli etkinlikler yaptı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’ten gelen öğrenciler için ilerleyen günlerde Palandöken Kayak Merkezinde, kayakla ve kızakla kayak yapma programları da düzenlenecek.