Depremzede çocuklar için örgü oyuncak yapıyorlar

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri depremzede çocuklar için el emeği örgü oyuncaklar üretiyor.

Deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için kolları sıvayan İlkadım Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile kursiyerleri yoğun mesai harcıyor. Günde 5 ile 6 saatlerini örgü oyuncak yaparak geçiren kadınlar 200 adet el emeği oyuncağı deprem bölgesine gönderdi. Üretmeye devam eden kadınlar gönüllü olduklarını ve çocukları mutlu etmek adına çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Usta öğretici Gülsen Yaprak, "Şu anda bulunduğumuz durum nedeniyle depremzedelerimize, onların çocuklarını sevindirme amacıyla oyuncak bebek yapıyoruz. Burada gönüllük esası ile çalışıyoruz. Evlerimizde de bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkes elinde gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. İnşallah faydamız olacak" dedi.

Kursiyer Gamze Avcı, “Çocuklara bir faydamız dokunsun istedik. Onlar gülsün onlar mutlu olsun istedik. Genellikle oyunca üzerine çalışıyoruz. Günde 5-6 saat mesai yapıyoruz” diye konuştu.

Usta öğretici Derya Küçük, "Şu anda burada depremzede çocuklar için oyuncak projesi var. Buradaki herkes gönüllü. Hoca arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. İsteyen kursiyerlerimiz de bize katılıyor. Evde de devam ediyoruz. Bu şekilde hazırladığımız oyuncakları çocuklarımıza göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Usta öğreticiler ve kursiyerler çalışmalarına devam ediyor.