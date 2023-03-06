Depremzede çift Hatay’da giyemediği gelinlik ve damatlığı Rize’de giydi

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’da yakalanan çift için Rize’de düğün merasimi yapıldı.

Depremde Hatay’da evleri yıkılan Okan Karaca ve Dilek Karaca çifti depremden sonra Rize’ye geldi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde turizm işletmesi sahibi Ahmet Karadeniz misafir ettiği depremzedelerin memleketlerinde evleri olmadığı için düğün yapamayıp gelinlik giyemediklerini öğrendi. Karadeniz, Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEKADER) ile birlikte genç çiftlere destek olmak için onlara sürpriz yaparak düğün merasimi düzenledi. Evli çiftlerin yüzlerinin güldüğüne tanık olan katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Açılış konuşmalarıyla başlayan düğün takıların takılmasıyla son buldu.

"Depremden önce düğün yapacaklarını fakat düğünü depremden dolayı yapamadıklarını öğrendik"

MEKADER Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, çiftin yaşayamadığı mutluluğu biraz da olsa gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Burada iki misafirimiz vardı. Onların hikayesini duyunca çok etkilendik. Biraz zaman geçtikten sonra Ahmet Karadeniz kardeşimizin 2 misafirinin afetzede olduğunu ve onların depremden önce düğün yapacaklarını fakat düğünü depremden dolayı yapamadıklarını öğrendik. Bütün eşyalarının binanın altında kaldığını, evlerinin tamamen altüst olduğunu duyduk. Biz de bunun üzerine ’Güzel bir organizasyon yapalım’ dedik. Daha geniş kapsamlı bir düğün yapacaktık ama acımızın büyük olmasından ötürü o acıları çok dışarı çıkarmadan küçük çaplı bir organizasyon yapmaya çalıştık. Güzel bir organizasyon oldu. Çiftimize moral vermiş olduk. Onların bir nebze yüzlerini güldürmek ve yaşanmışlıkları biraz da olsa unutturmak istedik. Hatay’da yaşayamadıkları düğünlerini burada unutmayacakları anları canlandırmak için yaptık” şeklinde konuştu.

“Acıları var tabi ki, eğlenmek de doğru olmaz ama hayatta devam ediyor”

Köy muhtarı Adem Kurkut yaptığı açılış konuşmasında çifte sürpriz hazırladıklarını belirterek “Bu acılar geçecek. Devlet ve millet eleleydi. Hep beraber bu acıları atlatacağız. Tabii ki bunun yanında bir de sosyal aktiviteler gerekiyor. Doğuda çocuklarımıza oyuncak dağıtılıyor. Askerlerimiz ve polislerimiz çocuklarla oyunlar oynuyor. Bizim arkadaşlarımda acı yaşamış. Kardeşlerimiz düğünlerini yapamamışlar. Onun haberini aldılar. Dediler ki onların haberi olmadan, böyle bir organizasyon olur mu? Acıları var tabi ki, eğlenmek de doğru olmaz ama hayatta devam ediyor. Böylede bir sürpriz ayarlamışlar” diye konuştu.