Depremzede çift anne baba olmanın sevinciyle teselli buldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremden sağ kurtulan Topaloğlu ailesi, ikinci evlatlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına alarak teselli buldu.

Antakya’da yaşayan Okan Topaloğlu (33), eşi Asena Topaloğlu (24) ve kızları Zeynep (3) deprem afetinden sağ olarak kurtulmayı başardı. İkinci kez anne olmayı beklerken hamileliğinin son günlerinde meydana gelen deprem sırasında büyük korku yaşayan Asena Topaloğlu, eşi ve kızıyla birlikte bulundukları evden kaçmaya çalışırken merdivenlerde düşüp yaralandı. Eşinin de yardımıyla binayı terk eden Asena Topaloğlu, daha sonra geniş bir araziye geçerek güvenli noktada yardım beklemeye başladı.

Deprem nedeniyle evleri oturulamaz hale gelen Topaloğlu ailesi, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine gelerek bir akrabasının evine misafir olarak yerleşti. Hamile olan Asena Topaloğlu ise doğum sancıları başlayınca Çaycuma’dan Bartın Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Topaloğlu çiftinin ikinci kızları başarılı bir doğum operasyonu sonrasında 3 kilo 150 gram ağırlığında ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. Topaloğlu çifti ismini Ela verdikleri ikinci çocuklarını sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğu ile teselli buldu.

İkinci kez anne olmanın sevincini buruk bir şekilde yaşayan Asena Topaloğlu, deprem sırasında merdivenlerden düştüğünü ve büyük korku yaşadığını ifade ederek, “Ben inerken merdivenlerden düştüm, karnımı çarptım. Orada da hastaneler yıkıldı biliyorsunuz. Mecbur buraya gelmek zorunda kaldık. Geldikten iki gün sonra da doğum yaptım. Çok mutluyum bir yandan da orada evimiz gitti. Kızım geldi dünyaya sağlıklı bir şekilde. Hem mutluyuz hem de bir yandan mutlu değiliz. Orada evimiz her şeyimiz gitti” dedi.

Baba Okan Topaloğlu ise deprem sırasında kapıların bile açılmadığını kaydederek, “Çok zor şeyler yaşadık o gün. Hatırladıkça zaten eve girmeye korkuyoruz. Şu an ağabeyimde kalıyoruz ama evde kaldığımızda ev sallanıyor gibi oluyor. O anda merdivenlerden düştük. Merdivenler yıkıldı. Bir yandan eşim hamileydi işte merdivenlerden düştü. Bir yandan kızım. Kapılar açılmıyor. Hava da yağmurluydu. Gece tarlalara kaçtık yürüyerek” şeklinde konuştu.

İkinci kızını kucağına almış olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da söyleyen baba

Topaloğlu, “O yandan çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok şükür canımız kurtuldu. Çok şükür Allah’a. Allah herkesten razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.