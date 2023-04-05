Depremzede anne: "Çadır kentte her şeyimiz karşılanıyor"

Kahramanmaraş’ta depremde eşinin ailesi ile birlikte yaşadıkları ev ağır hasar gören Gülbahar Saz, çadır kentte tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söylerken, kendisine yapılacak evlerden ayrı bir ev verilmesini istedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde binlerce binada yıkıma ve can kaybına neden oldu. Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkayası köyünde Gülbahar Saz’ın eşinin ailesi ile birlikte yaşadıkları ev de depremde kısmen yıkılarak ağır hasar aldı. Bir kısmı yıkılan evlerini terk ederek AFAD’ın kurduğu çadır kentte yaşamını sürdüren Gülbahar Saz, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

“Köyden buraya ulaşamasaydım çocuğum ölmüştü”

Depreme uykuda yakalandıklarını ifade eden Gülbahar Saz, “Geceki depremde bir şey olmadı evimize ama öğlenki depremde evimiz yıkıldı, mallarımız gitti, hayvanlarımız öldü. Deprem gününde yiyecek içecek bir şey bulamadık. Zaten buraya geldiğimizde havale geçirdi. Eşim burada ağabeyimle beraberdi, ağabeyim göçük altında kaldı. Eşim çıktı, ev öyle çökmüş. Allah razı olsun hepsinden. Ben köyden buraya ulaşamasaydım çocuğum ölmüştü, havale geçirmişti. İhtiyacımızın tamamı karşılanıyor burada” dedi.

“Bana ayrı bir ev yapılmasını istiyorum”

Daha önce kayınbabasının evinde yaşadıklarını anlatan Saz, “Köydeyken her şey kendimize aitti. Her şeyi kendimiz yapıyorduk. Ben 3 yıllık evliyim, eşim maddi açıdan biraz sıkıntılı dönemde ve yardıma ihtiyacı var. Ayrı eve de çıkamıyorum. Depremzedelere ev yapılırken ben kendime ayrı bir ev istiyorum. Kayınvalideme ayrı bir ev, bana ayrı ev olmasını istiyorum. Benim Cumhurbaşkanımızdan tek dileğim bu, başka bir şey istemiyorum. Ayrı bir evim olsa, iki aile bir evde kalıyoruz, burada bile sıkıntı oluyor” ifadelerini kullandı.