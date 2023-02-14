Depremzede anne bebeğini Bodrum’da dünyaya getirdi

6 Şubat günü meydana gelen büyük depremde yaşadıkları 3 katlı bina hasar gören 22 yaşındaki Işıl Özdemir, geldiği ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde çocuğunu dünyaya getirdi. Hastaneden taburcu olan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay’da yaşamını sürdüren Işıl - Ekrem Özdemir çifti, doğuma kısa bir süre kala büyük depreme yakalandı. Deprem esnasında eşinin desteğiyle yaşadıkları binadan çıkan Işıl Özdemir, daha sonra Bodrum’a getirilerek yakınları ile birlikte ilçedeki bir otele yerleştirildi. Tır tamircisi olan baba Ekrem Özdemir ise Hatay’da kaldı.

Otele yerleştirildikten sonra doğum sancıları başlayan Işıl, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede normal doğumla çocuğunu dünyaya getiren depremzede anne ile bebeği Defne, bugün sabah saatlerinde taburcu olup konakladıkları otele geldi.

İlk çocuğunu dünyaya getiren anne Işıl Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deprem esnasında çok korktuğunu, fakat bebeğinin sağlıklı bir şekilde hayata gözlerini açmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen anne Özdemir, şöyle konuştu;

“Depremin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmedik. Bebek için çok korktuk. Bizim evde zararımız var, ama müstakil olduğu için fazla yıkım olmadı. Ben Defne için buraya gelmek zorunda kaldım. Babası, orada kaldı. Deprem anında yağmurluydu, yerler kaygandı. Düşe kalka çıktık. Ben düştüm, eşim beni tuttu. Merdivenlerden de düşüyordum, eşim yakaladı. Buraya gelmeden önce 3-4 gün arabada kaldık, arabada uyuduk. Sonra bize böyle bir fırsat gelince bebeğim için eşimi orada bırakıp geldim. Sonra sancım başladı, doğum yaptık. Çok şükür sağlıklı, iyiyiz. Defne ismi aylardır aklımdaydı, ismini Defne olmasını istiyordum”

Depremde kendi binalarının hasar aldığını söyleyen Işıl Özdemir, “Fakat kaynanamların binasının terası çöktü. Biz deprem esnasında yokuştan çıkarken önümüzdeki bir bina bir anda çöktü” dedi.