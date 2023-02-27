Depremzede ailelerin Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardahan’da misafir edilen depremzedeler için Çıldır Gölü’nde atlı kızak etkinliği düzenlendi.

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’dan kendi imkanları veya kurumların yardımıyla kente gelen ailelerin barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Misafir edilen ailelerin yaralarının sarılması için çalışma yürüten Gençlik Spor Müdürlüğü yetkilileri, yaşadıkları travmayı unutmaları için depremzedelere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, götürüldükleri yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla gezdi. Çocuklar ayrıca Çıldır Gölü’nde futbol, voleybol ve kort tenisi etkinliğine katıldı.

Etkinliğe katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner de çocuklarla birlikte atlı kızağa binerek, onlarla bir süre sohbet etti. Vali Hüseyin Öner burada yaptığı açıklamada, depremzede çocukların güzel vakit geçirmeleri için kurumların seferber olduğunu ve çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Çocukların futbol oynayıp daha sonra atlı kızakla göl üzerinde gezinti yapmalarının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vali Öner, şunları kaydetti:

"Depremzede çocuklarımız için birçok etkinlik düzenledik, düzenliyoruz. Bugün de onları Çıldır Gölü ile tanıştırmak istedik. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdiler. Yaklaşık 750 vatandaşımız burada bizde misafir kalıyor. Onların çocukları bizim için çok önemli. Çocukları yaşamlarının normale dönmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çıldır Gölü’müz bizim için çok önemli bir yer olması dolayısıyla çocuklarımızın bunu yaşamasını istedik."

Etkinlik, Çıldır Belediyesinin yaptığı yemek ikramı ile tamamlandı.