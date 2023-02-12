Depremzede aileler Afyonkarahisar’daki geçici yuvalarına yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan Afyonkarahisar’a gelen aileler geçici yuvalarına olan öğrenci yurtlarında konaklamaya başlarken, 3 bin 500 afetzedenin geldiği kentte ailelerin halen üstlerinden deprem korkusunu atamadıkları ve gözleri yaşlı oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz 6 Şubat ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yıkımın meydana geldiği 10 kentten Afyonkarahisar’a gelen afetzedeler valilik koordinasyonunda kentteki öğrenci yurdu, otel ve akrabalarının evlerine yerleştirilmeye devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Tınastepe Öğrenci Yurdu’na yerleştirilmeye başlayan afetzedelere psiko-sosyal destekte verilmeye başlandı. Aileler çocukları ile birlikte bir süre geçici yuvaları olacak yerlere alışmaya çalışırken, bir taraftan da deprem korkusunu atlatmaya çalışıyor.

Hatay Antakya’da depreme yakalanan Salim-Selva Bayrak ailesi de bir çocuklarını yanlarına alarak Afyonkarahisar’a gelip yurda yerleştiler. Depremde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Selva Bayrak, deprem esnasında evde olduklarını ve evlerinin yıkıldığını, canlarını zor kurtardıklarını ifade etti.

“Ellerimizle çıkarttık, mezarlığa kendimiz gömdük”

Yaşadıkları korkunun çok büyük olduğunu ifade eden Selva Bayrak, "Akrabalarımızlar birlikte 22 kişi buradayız. Bizim ailemiz ise 3 kişiyiz. Depremde evimiz yıkıldı. Biz son anda kurtulduk. Kapımız kilitlendi, sobamız devrildi. Anahtarı aradık, kızımı beşikten aldıktan sonra içerisine taş düştü. Son saniye de kurtardık” diyerek gözyaşlarına hakim olamadık.

Salim Bayrak ise yakınlarını kaybettiklerini kaydederek, acının büyük olduğunu dile getirdi. Bayrak, “Annem, halam ve ninemi kaybettik. Halam can çekişerek öldü, ama kurtaramadık. Ellerimizle çıkarttık, mezarlığa kendimiz gömdük” dedi.

“Rehabilitasyonu sağlayacak bir projede başlatacağız yarın itibariyle”

Yurdu ziyaret eden Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise kentte 3 bin 500 ailenin konaklamaya başladığını belirtti. Vali Yiğitbaşı özellikle çocuklara psikiyatrik destek verildiği ifade ederek şunları söyledi:

“Şuan toplam 3 bin 500 depremzedemizi barındırıyoruz burada. Onlara yönelikte bu travmayı, bu zorlu süreci de atlatabilecekleri ve tekrar güvenle hayata sarılabilecekleri çalışmalar başlatmak istiyoruz hep birlikte, bütün kurumlarımızla. Hem il sağlığımız, hem gençlik sporumuz burada, milli eğitimimiz, aile sosyal hizmet müdürlüğümüz ve gönüllü sivil toplum örgütlerimiz, kurumlarımız, sosyologlarımız, sosyal hizmetler uzmanlarımızla. Onları yaş gruplarımızla, resimlerle, oyunla içlerindeki bu üzüntüyü atabilecekleri rahatlayabilecekleri, belki rehabilitasyonu sağlayacak bir projede başlatacağız yarın itibariyle. Özellikle çocuklarımızın yanında olmaya çalışacağız. Yetişkinlerimizin de kıyafetten tutun da her türlü ihtiyaçlarını tek tek not aldılar.”

“Hastanelerimizde tedavi olanlar var”

Konaklayan depremzedeler ile birlikte kentteki hastanelerde tedavi gören depremzedelerinde olduğunu söyleyen Vali Yiğitbaşı, onlarında durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Vali Yiğitbaşı, “Enkaz altından çıkanlarla ilgili az önce iki tane vatandaşımızla sarıldık, kucaklaştık. Kendisi ve torununun enkaz altından çıktığını söyledi teyzemiz. Hastanelerimizde tedavi olanlar var. Onları da ziyaret etmiştik. Ama Allaha şükürler olsun ki hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız yok. Hepsi de zaten hekimlerimize emanetler. Birebir iyileşme yolunda adımlar atıyorlar” diye konuştu.