Depremzede aile ile depremzede köpeğin buluşma anı

Depremin 15’inci gününde Hatay’da enkaz altından sağ çıkarılan Boxer cinsi köpek, yine Hatay depreminden sağ kurtulan öğretmen çift tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde sahiplenildi. Afet bölgesi Hatay’da başlayan film gibi hikaye, Muğla’da duygusal ve mutlu bir buluşma ile noktalanırken, ’Köfte’ de yeni ailesine kavuştu.

Hatay Defne’de öğretmenlik yapan Hasret Yılmaz Kahleoğlulları ve eşi depremden çocukları ile sağ kurtuldu. Sonrasında farklı şehirlerde bulunan aile son olarak Muğla’ya geldi. Bir öğretmen arkadaşının arama kurtarma çalışmalarına katıldığı sırada enkaz altından bir köpeği sağ çıkardığını sosyal medya aracılığıyla gören Kahleoğulları, herkesi etiketleyerek paylaşım yapınca, Hasret Yılmaz Kahleoğulları’na Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaştı ve yaralı köpek Muğla’ya getirildi. Tüm bakımları, tedavisi yapılan ve ’Köfte’ ismi verilen Boxer cinsi köpek, tamamen iyileşince Hasret Yılmaz Kahleoğulları’na teslim edildi.

Köpeği teslim almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine gelen Kahleoğulları, “Biz 6 Şubat depreminden sonra 3 şehir değiştirerek Muğla’ya sığındık. Köfte’yi, öğretmen arkadaşımız Ali Uğur tamamen yıkılmış bir binanın enkazından 15’inci gün çıkarıyor. Bildiğim her yere etiketleyerek paylaşım yaptım ve yardım istedim. Etiketlediğim isimler arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi de vardı. Oradan dönüş oldu. Osman Başkanı da etiketledim. Çok mutlu oldum. Siz bana ulaştınız. Buraya sağ salim getirildi. Sonra barınaktan bana ulaştılar. Dediler ki bizim kontrolümüzde tedavisi yapılsın, sonra biz size vereceğiz. Bugün tedavisinin tamamlandığını öğrendim. Onu almaya geldim. Söylemem lazım. Gerçekten bu şehirde müthiş bir dayanışma gördük, belediyeden, yöre halkından. Hayatımız boyunca unutmayacağız. Muğla Büyükşehir çok organize. İlk günden beri biz bunu fark ettik. Her yerde varlıklarını hissettik. Çok ciddi faaliyetler, kurslar, çocuklara kurslar, hijyen ile ilgili çalışmalar, güzel şeyler duyuyoruz. Hatay’da da ekipleri var. Onlar da çalışmalarına devam ediyor” dedi.