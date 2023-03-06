Depremzede aile bebeklerine İzmirli doktorun adını verdi

Genel afet koordinasyonunu İzmir’in üstlendiği Osmaniye’de Halaç ailesi, anne Takdire Halaç’ın riskli geçen hamilelik sürecinin son günlerinde sürekli yanlarında olan İZENERJİ A.Ş. iş yeri hekimi Bahar Tek’in ismini dünyaya gelen bebeklerine verdi. Anne Halaç, ilk doğumunda da İzmirli bir annenin çocuğunu emzirdiğini söyleyerek, “İki bebeğimi de İzmirliler kurtardı” dedi.

Genel afet koordinasyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Osmaniye’de bir yandan kayıpların acısı yaşanırken, bir yandan da yeni başlangıçlarla hayat devam ediyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan İZENERJİ A.Ş. iş yeri hekimi Bahar Tek, tehlikeli bir hamilelik süreci yaşayan depremzede Takdire Halaç’ın her anında yanında oldu. Doğumhaneye girerek elini hiç bırakmayan doktor Bahar Tek, anneye moral verdi. Çadır kentte yaşayan ve kucağına aldığı üçüncü çocuğuna Bahar ismini veren Takdire Halaç, “Allah razı olsun her gün benim tansiyonumu ölçtü. Çok iyiydi. Doğumuma girdi, bebeğimi kucağıma aldı, üstümü giydirdi. Ben de çocuğuma onun ismini vermek istedim. Beni kurtardı. Adana’ya göndereceklerdi, sorunlu doğum dediler. Bahar Hanım teselli verdi” dedi.

“İki bebeğimi de İzmirliler kurtardı”

Aynur ve Aysel adında iki kız çocuğu olduğunu da belirten Takdire Halaç, ilk doğumunda yaşadıklarını anlatarak, “Aynur’u 7 aylık doğurmuştum. O zaman İzmir’den gelen bir aileyle denk geldik. Onun da çocuğu rahatsızdı. Sütünü verdi, çocuğumu emzirdi. Benim sütüm yasaktı, o emzirdi. İkisinden de Allah razı olsun. İki bebeğimi de İzmirliler kurtardı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden memnun olduğunu aktaran Halaç, “Her dediğimi getirdiler. Her şeyimi karşıladılar. Allah binlerce kez razı olsun” diye konuştu.

“Bebeği ilk ben kucağıma aldım”

Doktor Bahar Tek ise, “Takdire Hanım’la buraya geldiğim ilk gün tanıştık. Bizim genel müdürümüze ulaşan bilgiye göre problemli bir gebelik yaşama ihtimali olan bir hastaydı. Çadırda kalıyorlar. Gidip muayene edebilir misin gibi bir ricada bulunuldu. Takdire ile tanıştıktan sonra zaten her gün sabah akşam mesajlaşmaya başladık” dedi.

Doğumun Osmaniye Devlet Hastanesi’nde yapıldığını söyleyen Bahar Tek, “Beni aradı, hastaneye gidiyorum dedi. Hastane kapısından neredeyse aynı anda girdik. Doğuma beraber girdik, beraber çıktık. Osmaniye Devlet Hastanesi’nde doktor Pınar Hanım doğumu yaptırdı. Önlüğünü ben giydirdim, ameliyathaneye beraber girdik. Elini tuttum, ameliyat boyunca konuştuk. Bebeği ilk ben kucağıma aldım. Sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi, takibi devam ediyor” diye konuştu.

“İkimizin kızı gibi hissediyorum”

Kendi isminin bebeğe verilmesini değerlendiren Tek, “Çok fazla sancısı vardı. Doğum başlamış, hala sevk olacak mı, Osmaniye’ye mi gidecek, Adana’da mı kalacak, bunları konuşurken kafası dağılsın diye ‘Bebeğine ne isim koymayı düşünüyorsun?’ diye sordum. ’Senin ismini’ dedi. Ondan sonra gerçekten Bahar bebek koydular ismini. Çocuğu kucağıma aldım, ağlıyordu sustu, parmağıma sarıldı, ağlamayı kesti, uyudu, onu kuvözde izledim. Bahar bebek artık benim manevi kızım oldu. Tıp fakültesinde, acilde çalışırken bir sürü doğum gördüm ama bu benim için başka bir şeydi. Gerçekten ikimizin kızı gibi hissediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, sonra iş yeri hekimliğini yaptığım İZENERJİ’de Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Ercan Türkoğlu ve Genel Müdürümüz Celal Ergin’e teşekkür etmek isterim. Kendi adıma unutulmaz bir deneyim oldu” dedi.