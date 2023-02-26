Depremlerin durması için eller semaya kaldırıldı, gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yaşananlara karşı 7’den 70’e kadın erkek bir araya gelerek dua ve istiğfarla Allah’a sığındı, ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 depreminin hissedildiği bölgelerden olan Diyarbakır’da da Alimler ve Medreseler Birliğinin öncülüğünde yüzlerce vatandaş yaşanan afetler karşısında bugün başta deprem bölgeleri olmak üzere birçok ilde toplu dua, istiğfar ve gıyabi cenaze namazı programları düzenledi. Program Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında gerçekleşti. 7’den 70’e kadın-erkek, genç-yaşlı demeden seccadeleriyle geldikleri parkta önce depremde vefat edenler için okunan Yasin-i Şerif’i dinledi. Ardından Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Molla Abdulkuddüs Yalçın’ın imamlığında önce öğle namazı, ardından gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Programa katılan Alimler ve Medreseler Birliği yönetim kurulu üyelerinden Remzi Uçar, depremden dolayı dua ve namaz kılarak Allah’a sığınacaklarını kaydetti. Uçar, “Ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla bizlerde Alimler ve Medreseler Birliği olarak bu yaşanan depreme karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Burada ilk olarak Kur’an-ı Kerim ve Yasin suresi okundu, ardından öğle namazı kılındı sonrasında dua okunarak ülkemizdeki depremin durması için Rabbimize sığınacağız. Rabbimiz inşallah bu vesileyle bu sıkıntıları ülkemizin üzerinden kaldıracak. Hayatını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılacağız” dedi.