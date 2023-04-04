Depremlerde yıkılan Hatay’da kanal arızaları robot kameralarla tespit ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün Akıllı Şebeke Uygulamaları arasında bulunan Robotik Kanal Görüntüleme Aracı, depremlerde yıkılan Hatay’daki altyapı onarım faaliyetlerinde büyük çaplı kazı yapmadan arızalarını hızlı tespit etmeye imkan sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisinde birçok farklı teknoloji barındıran ve şehircilik hizmetlerinin daha verimli ve etkin yürütülmesini sağlayan Akıllı Teknoloji Uygulamaları deprem bölgesi Hatay’da büyük kolaylık sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün Akıllı Şebeke Uygulamalarından biri olan Robotik Kanal Görüntüleme Aracıyla kanalizasyon arızalarına müdahale ettiklerini belirterek, aracın içerisinde bulunan kameralarla göçük ve çatlak tespitinin kolayca yapıldığını ifade etti.

"Büyük çaplı kazılara gerek duyulmadan yer tespiti yapılabiliyor"

11 ili büyük zarara uğratan depremlerde sahadaki ekiplerin koordinasyonu, iletişimi, arama kurtarma çalışmaları, lojistik destek gibi birçok çalışmayı Akıllı Şehir Uygulamaları ile gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Altay, "Şehrin altyapısını tekrar ayağa kaldırmak için de Akıllı Şehir Uygulamalarından faydalanmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede kullandığımız Robotik Kanal Görüntüleme Aracımız kanal arıza tespitinde işlerimizi kolaylaştırıyor. Kanalizasyon şebeke açma araçları ve ekiplerle yer altında yapılan çalışmalarda görüntülenemeyen arıza sorunumuzu, hattın tamamını kazmak yerine Robotik Kanal Görüntüleme Aracı kullanarak çözüyoruz. Robot kamerasını şebekenin içerisine bırakarak araç içerisinde kumanda ediyor ve görüntülerin kayıtlarını alarak, arızanın noktasal olarak yerini tespit ediyoruz. Robotik Kanal Görüntüleme Aracımız, kesin ve net olarak arızanın nereden kaynaklandığı hakkında bilgi edinmemize ve küçük alanlı kazılar ile arızaları gidermemize imkan sağlıyor” dedi.

KOSKİCBS tahrip olan alt ve üstyapıları daha hızlı onarma imkanı sağlıyor

Hatay ilinin tüm altyapı verilerinin Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün ilk yerli ve milli coğrafi bilgi sistemi olan KOSKİCBS’ye entegre edilmesiyle sistem, şehrin tahrip olan alt ve üstyapılarını dijital ortamdan takip ederek arızalara daha hızlı müdahale ve onarma imkânı sağlıyor. KOSKİCBS sayesinde, yapılan her uygulama ve operasyonun maliyeti düşüyor. Eldeki verinin kalitesini, doğruluğunu ve güvenirliğini yükselten KOSKİCBS, iş tekrarlarını da önleyerek verilere erişim hızını artırıyor.