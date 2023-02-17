Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Edirne’deki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Edirne’de Eski Cami, Selimiye Camii, Üç Şerefeli Cami ve diğer camilerde cuma namazı sonrası depremzedeler için dua edildi. Vatandaşlar, cuma namazında depremzedeler için bir araya geldi. Eller depremde hayatını kaybedenler için semaya açıldı. Camilerde okunan hutbelerde, milletçe büyük bir felaket yaşandığı bu zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağı aktarıldı.

Ayrıca hutbe sırasında, kente gelen depremzedelere de yardımcı olunması istendi. Namaz sonrası vatandaşlar, yardım kampanyasına destek olmak amacıyla bağış yaptı.