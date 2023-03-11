Depremin vurduğu Hatay’da enteresan görüntü: Refüjü kıraathane yaptı

Depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay’da iş yerini kaybeden bir esnaf, kıraathanesini refüje taşıdı. Vatandaşlar bu manzarayı ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da, verilen hizmetten memnun olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da iş yerini kaybeden bir esnaf ilginç bir olaya imza attı. Hassa’nın Aktepe Mahallesi’nde kıraathane işleten Can Çebişli, depremde kullanılamaz hale gelen iş yerini refüje taşıyarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Yolun ortasına kurulan kıraathaneyi görenler ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da zamanla herkes bu görüntüye alıştı ve mekan doldu. Kıraathanenin içine televizyon da koyan Çebişli, halkın tepkisinin çok iyi olduğunu, bu sayede normalleşmeye katkı sağladığını söyledi.

“Çaylarımızı içiyor, milletle oturup kalkıyoruz”

Verilen hizmetten son derece memnun olduğunu belirten bir vatandaşlar, “Çok güzel oldu. Burada televizyonda haber seyrediyoruz. Çaylarımızı içiyor, milletle oturup kalkıyoruz. Kıraathaneler kapalı, burada oturup zaman geçiriyoruz” dedi.

Günün yorgunluğunu refüje kurulan kıraathaneye gelerek attığını söyleyen bir vatandaş ise, “İşten geldik burada çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Ne yapalım, artık binalardan korkuyoruz. Evlere de giremiyoruz. Çadırı da sadece yatmak için kullanıyoruz. Barınacak yerler sıkıntı artık” diye konuştu.

Acılarını bir an olsun unutmak için buraya geldiğini dile getiren bir başka vatandaş ise “Acımız çok büyük, milletimizi kaybettik. O yüzden kafalarımızı toparlamaya çalışıyoruz. Böyle refüjlere, kalabalıklara geliyoruz. Eşe, dosta, kalan arkadaşlarımıza sağlık sıhhat diliyoruz. Rabbim İnşallah bir daha böyle bir şeyle sınamasın. Depremden kaçtık, buralara çadırlar kurduk, oturduk. Görmediğimiz arkadaşlarımızla birleştik, o da büyük bir mutluluk. Kalan arkadaşlarımızı görüyoruz, vaktimizi geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Aktepe’de normalleşmeyi daha çok hızlandırdım”

Refüje kıraathane açan Can Çebişli, “İş yerim hasar gördüğü için mecbur kaldım, refüje geldim. İnsanlar mağdur olduğu için onların mağduriyetini gideriyorum. Depremin üçüncü gününden itibaren insanlara hizmet veriyorum. Yağmur çamur demeden dışarıdan gelen bütün insanlara da yardımcı oluyorum. Çayları ücretsiz veriyorum. Halkın tepkisi çok olumlu. Aktepe’de normalleşmeyi daha çok hızlandırdım. İnsanlar görünce çok şaşırıyor, bulamadıkları hizmeti gördüklerini söylüyorlar. Çünkü insanların evi yok, çadırda televizyonları yok” ifadelerini kullandı.