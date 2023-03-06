Depremin vurduğu Afşin’de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde olduğu gibi Afşin ilçesinde de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Berat Kandili için Ashabı Kehf Camii’nde program düzenlendi. Programda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kuran-ı Kerim okunan programın sonunda depremzedelere Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından kandil simidi dağıtıldı.

"Biz dünya ahiret kardeşiz" diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bugün Afşin’de yarında Çorum’da bu kardeşliğimi tescilleyeceğiz. Yaralar sarılıncaya kadar inşallah buradayız. Tüm sivil toplum kuruluşlarımız burada. Kamu kurumlarımız burada. Çorum Belediyemiz burada. Çorumlu hemşehrilerimizin duaları ve tüm iyi dilekleri burada. Çorum’un gölü burada. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, daim eylesin. Düşmanlara fırsat vermesin. Şehitlerimiz aziz olsun. Bu vatan daim olsun. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Tüm hemşehrilerimizin Berat Kandilini kutluyorum" dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, “Gecemiz mübarek olsun. Bu güzel geceyi sizlerle idrak ediyoruz. Hamdolsun biraz daha normalleşiyoruz. Camimiz cemaatimiz kalabalıklaşıyor. İlk günden itibaren buradayız. Bize ihtiyaç duyulan her zaman burada olmaya devam edeceğiz. Cenabı hak bir daha böyle günler göstermesin. Devlet millet kaynaşmasının en üst düzeyde yaşandığını gördük. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.