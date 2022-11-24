Depremin üstünden 24 saat geçti, korkusu hala sürüyor

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin üstünden tam 24 saat geçti. Vatandaşlar korkudan evlere giremezken kimisi çadırlarda, kimisi de parkta yatarak sabah olmasını bekledi. Depremi ilk kez yaşayan genç kız gözyaşlarına boğulurken, bir diğer vatandaş da panik atak hastası olması sebebiyle eve girmeye korktuğunu söyledi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 saat geçti. AFAD ekipleri bölgede çadır kurulumunu sürdürürken vatandaşlara da battaniye dağıtımını devam ettiriyor. Eve gitmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise çocukları ile parklarda uyudu. Çok tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar, tekrardan deprem olacağı korkusuyla eve gidemediklerini söyledi.

"Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum"

Ailesi ile parkta kalan Songül Şamurzayeva, “Çok korkuyorum. Ailemle birlikte dışarda kalıyoruz, eve gidemedik. 2 yaşında çocuğum da yanımda. Evde hasar oluştu, her şey kırıldı. Eve girmekten korkuyorum. Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum" dedi.

"Deprem sırasında panik atak geçirdim"

Panik atak hastası olduğunu söyleyen Murat Mercan, "Deprem riski bitene kadar çadırda kalacağım. Annem ve babam evde ancak ben korkudan evde duramadım. 17 Ağustos depremini yaşadığım için bu panik atağı hala üstümde atamadım. Depremde kendimi nasıl dışarıya attığımı bilmiyorum, panik atak geçirmişim ve ailem ambulansa haber vermiş. Allah devletimize zeval vermesin, onlar sayesinde çadırımıza kavuştuk. Hala korkuyorum, uyuyabileceğimi zannetmiyorum. Tekrardan olacakmış gibi hissediyorum. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.

"Köpeğimizi de yanımıza getirdik"

Uyuyamadığını söyleyen Meryem Özata, “Korkudan eve giremediğimiz için bu gece çadırda kalacağız. Çok sallandık, ara ara yine sallanıyoruz. 4 kişilik bir aileyiz, hepimiz çadırlara geldik. Köpeğimizi de yanımıza getirdik, o da çok korktu. Hala uyuyamıyorum, dünden beri gözüme uyku girmedi" şeklinde konuştu.

"Çok korktum, çıkamayacağız sandım"

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Meliha Özata, “Daha önce deprem hiç yaşamadım. Depreme uykuda yakalandım. Çok korktum, çıkamayacağız sandım" ifadelerini kullandı.

"24 saat geçti, hala uyuyamadık"

Uyuyamadıklarını söyleyen Arife Çoşkun, “Apartmanlarımız ayakta ama eşyalarımızın hepsi yıkıldı. Korkudan evlere giremiyoruz, çadırlarda kalacağız. 24 saat geçti hala uyuyamadık" dedi.

Nebahat Çetin ise “Sallantıyla uyandık. Mobilyalarımızın hepsi devrildi. Kalkıp çıkamadık, sonradan toparladık kendimizi. Eve gitmeye korkuyoruz" diye konuştu.