Depremin merkezindeki Berat Kandili programında eller semaya açıldı

Kahramanmaraş’ta çadır mescitte düzenlenen Berat Kandili programında vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti.

Kahramanmaraş’ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından AFAD’ın Milli İrade Meydanında kurduğu çadır mescitte Berat Kandili programı düzenlendi. Düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve yüzlerce depremzede vatandaş katıldı. Çadır mescitte düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, arından salavatı şerifler getirildi, ilahi ve kasideler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın vaaz verdiği gecede depremde hayatını kaybedenler için eller semaya açıldı ve dualar edildi.

Depremde vefat edenlere rahmet dileyen Erbaş, “Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimizin ruhlarının şad olması için şimdi dua edeceğiz. Öyle gönülden, öyle yürekten amin diyelim ki Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin inşallah” dedi.