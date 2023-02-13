Depremin merkez üssünde yürek burkan fotoğraf: Oyuncak bebekte enkaz altında kaldı

7.6 büyüklüğündeki depremin ardından çoğu evin çöktüğü Elbistan’da yarısı enkazın altında kalan oyuncak bebek görenlerin yüreğini burktu.

Geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi sessizliğe büründü. Ekiplerin çöken binaların enkazlarındaki çalışmaları sürerken, yarısı enkazın altında kalmış oyuncak bebeği görenlerin ise yüreği burkuldu.

Ayrıca, ekiplerin çalışma yaptığı alana yakın bir enkazın önünde gezerken fotoğraflanan kedinin tedirgin bakışları ise İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıdı.