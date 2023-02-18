Depremin merkez üssü Pazarcık’a konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzedeler için konteyner kent kuruluyor.

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, Kırıkkale Valiliği tarafından depremzede vatandaşlar için konteyner kent kurulum çalışmaları başlatıldı. Koordinatör Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 100 adet konteynerin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan’dan da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pazarcık ilçesinde hayatı normalleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, çadır kentlere de elektrik ve su verildiğini söyledi. Tekbıyıkoğlu, depremzedelerin barınmaları içinde 100 adet konteyneri kısa zaman da kurulumunun tamamlanacağını belirtti.

Öte yandan, valilik tarafından kurulan oyun çadırlarında da yüzlerce çocuk vakit geçiriyor.