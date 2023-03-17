Depremin merkez üssü Kızılağıl’da vatandaşlar tedirgin: Evlerine giremiyorlar

Bolu’da meydana gelen depremlerin merkez üssü Kızılağıl köyünde yaşayan vatandaşlar deprem korkusu yaşıyor. Evlerine giremeyen bazı vatandaşlar, kurdukları sobanın başında yağmurlu havaya rağmen ısınmaya çalışıyor.

Bolu’da dün saat 13.55’te merkez üssü Kızılağıl köyü olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece boyu devam eden artçı sarsıntılar sebebiyle çoğu vatandaş geceyi dışarıda geçirdi. Depremlerin merkez üssü olan Kızılağıl köyünde ise durum farklı değildi. Bolu merkeze uzaklığı 10 kilometre mesafe olan 50 haneli köyün 25 hanesinde yaklaşık 35 kişi yaşıyor. Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar, kurdukları sobanın başında yağmurlu havaya rağmen ısınmaya çalışıyor.

"Korkuyoruz"

Motosiklet kazası geçirerek sağ bacağını kaybeden ve koltuk değnekleri ile yürüyebilen Tevfik Açıkgöz, "Aşırı korkuyoruz. Elimiz ayağımız tutuluyor. Buradan gitmeyi düşünmüyoruz. Başka gidecek yerimiz yok. Dünkü depremde çok korktum. Sobanın kenarına sıkıştım, çıkamadım" dedi.

"Evlerimizde hasar yok"

Artçı depreme evinde yakalandığını söyleyen Ali Yücel, "Son artçı depremde evde oturuyorduk, sallandık. Dün akşam da yaşanan son depremde geceyi dışarıda geçirdik komşularla. Ondan sonra herkes tekrar evlerine gitti. Tedirginlik yaşıyoruz, bilhassa benim torun çok tedirgin. Köyden ayrılma gibi bir düşüncemiz yok. Bazen Bolu merkez bizim buradan daha fazla sallanıyor. Evlerimizde hasar yok" diye konuştu.

"Gece dışarıda oturduk"

Depremler sebebiyle sürekli korktuğunu ifade eden Hatice Açıkgöz, "Ben hala çok korkuyorum. Dışarı çıkıyoruz, yağmur yağıyor. Gece dışarıda oturduk. Sürekli korkuyoruz. Hep korkuyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok korkuyoruz"

Ortaokul öğrencisi Zeynep Nisa Turgut da, "Çok korkuyoruz. Az önce de yaşanan artçı sallantıda korktum. Aşırı tedirginiz" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından Kızılağıl’a anne ve babasının yanına gelen Ayşe Turgut, "Depremin olduğu zaman bir merkezdeydik. Şimdi anne ve babamın yanına geldik. Bizim evlerimiz güvenli diye düşünüyoruz" dedi.

"Deprem anında hiçbir şey yapmadım"

Gece yaşanan artçı sarsıntılarda evden dışarıya çıktıklarını ve gece geç saatlere kadar dışarıda kaldıklarını ifade eden Nazife Yücel ise "Deprem anında hiçbir şey yapmadım. Torun çok korktuğu için dışarıdayız. Dün gece de 00.00-01.00 saatleri arasında eve girdik. Kaç sefer artçı deprem oluyor ancak evdeyken çocuklara belli etmiyoruz. Allah’ım korusun. Köyümüzü seviyoruz. Gitmeyiz bir yere" diye konuştu.