Depremin, kahraman kadın arama kurtarma gönüllüsü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan ve daha sonra gönüllü itfaiye destek ekibinde yer alarak Malatya’ya gelen 26 yaşındaki Hacer Atlas, depremzedelerin yaralarını sarmak için sahada bulunan kadın gönüllülerden biri olarak görev yapıyor.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anında itibaren sahada yer alan arama kurtarma ekipleri afetten etkilenen illerde görev aldı ve çok sayıda kişiyi enkazda sağ çıkardı. Depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ekibiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılan Hacer Atlas, son 4 yılda meydana gelen afetlerde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılarak insanların hayatlarına dokunabilmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

“Ülkemizde son 4 yıldır meydana gelen afetlerde tamamen gönüllü olarak çalıştım”

İletişim Fakültesinde okuyan ayrıca arama kurtarma gibi alanlarda eğitim almış gönüllü arama kurtarma teknisyeni Atlas, “ İletişim Fakültesi öğrencisiyim ve gönüllü olarak arama kurtarma teknisyeniyim. Ülkemizde son 4 yıldır meydana gelen afetlerde tamamen gönüllü olarak çalıştım. Bu sürede İzmir depremi, Kastamonu seli, Muğla yangınları ve son olarak da Kahramanmaraş depreminde çalıştım. Şuan Malatya’dayım. Maraş’ta gönüllü arama kurtarma teknisyeni olarak çalıştım iki hafta, bir hafta da insani yardımda çalıştım son 9 gündür de Malatya’da itfaiye destek ekibi olarak burada bulunuyoruz” dedi.

Kadın olarak insanların hayatlarına dokunmak için elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini ifade eden Atlas, “Din, dil, renk fark etmeksizin bir kadın olarak her canlıya dokunmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da ülkemiz başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde hayatlarına dokunabildiğimiz her insan için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Hiç tanımadığımız insanların yanında onların acılarını paylaşmak benim için çok değerli”

Kahramanmaraş’ta insanların kurtarılma anına, mutluluklarına ve hüzünlerine şahit olduklarına da değinen Atlas, “Yorulduğumuz, üzüldüğümüz süreçler oldu fakat bu işin en önemli noktası hiç tanımadığımız insanların yanından onların acılarını paylaşmak benim için çok kıymetli ve değerli. Ağladığımız zamanlar, güldüğümüz zamanlar, çok mutlu olduğumuz anlar oldu. Enkazda bir canlı çıkarmanın bizi inanılmaz mutlu ettiğini gördük. Aynı zamanda kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımızın hüznünü de paylaştık. Bu süreçlerin hepsinde insan olduğumuzun birlik ve beraberliğimizin, beraber olarak bir şeylerin üstesinden gelebildiğimizi fark ettik. Bugün 8 Mart Kadınlar günü olduğu için bu süreçte bir kadın olarak yer almış olmak cinsiyet fark etmeksizin olabildiğimiz her yerde olmaya devam etmek benim için çok güzel. Bu noktada beni destekleyen burada olmamı sağlayan bana her konuda destek bütün herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yeri geldiğinde gönüllü itfaiyeci, yeri geldiğinde arama kurtarma teknisyeniyim”

Dağcılık sporuyla ilgilenen biriyken aldığı eğitimlerden sonra arama kurtarma gönüllüsü olduğunun altını çizen Atlas, "Ben sporcuyum dağcılık yapıyorum. İlk arama kurtarma eğitimlerin dağ arama kurtarma olarak öğrendik. İnsanlar çok güzel karşılıyor bizi. Daha sonra kentsel arama kurtarma eğitimine başladım aynı şekilde itfaiye gönüllüsü olarak da eğitimlerimi tamamladım. Şuan ülkemizde bu alanlarla ilgili eğitim veren bütün kurumların eğitimlerini almış bulunmaktayım. Yeri geldiğinde gönüllü itfaiyeci, yeri geldiğinde arama kurtarma teknisyeni, yeri geldiğinde bir dağcı olarak bu süreçlerde yer alıyorum. İlk başlarda zorlukları var ama insanların hayatlarına dokunmak istediğiniz zaman konfor anlayışını değiştiriyorsunuz. Ben de bu şekilde bu süreçte yer aldım. Son günlerde Kahramanmaraş depreminde Alperen’i çıkarmıştık 96’ncı saate daha sonra 128’inci saatte Cemile Kekeç teyzemizi aynı şekilde depremin simgesi haline gelen Aleyna Ölmez’in kurtarılma operasyonunda da yer aldım” dedi.

“En iyisini yapmaya devam edeceğiz”

Kadınların havada, karada, denizde ve her yerde olabileceğini de ifade eden Atlas, "Kadınların havada, karada, denizde her yerde olabildiğimiz düşüncesindeyim. Hayatımda da bunun çok fazla örneği var. Öncelikle kendime ilham olmaya çalışıyorum çünkü biz bu şekilde güçlü olabiliriz yani bu tabuları yıkarak biz bir yerlere gelebiliriz. Bunu için de elimden ne geliyorsa yaşadığım sürece kendi hayatım başta olmak üzere bütün kadınların yanında olmaya, bize ihtiyaç duyulan her alanda her yerde en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Birlikte çok güçlüyüz” şeklinde konuştu.

Elazığ itfaiyesinde Malatya’ya görevli olarak gelen itfaiye arama kurtarma personeli Hasan Bingöl ise kadınların her konuda kendilerini ispatladıklarını ifade ederek, “Hacer arkadaşımız Sakarya itfaiyesinde gönüllü olarak bizimle beraber çalışıyoruz. Kadınlar kendilerini her konuda ispatlamış durumdalar. Bu depremde de gördük ki kadın arkadaşlarımızın bize çok desteği oldu. Hep yanımızda oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bütün kadınların 8 Mart kadınlar gününü kutluyoruz” diye konuştu.