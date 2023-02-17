Depremin gölgesinde çadır kentte cuma ve gıyabi cenaze namazı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından şehir genelinde kurulan çadır kentlerde cuma ve gıyabi cenaze namazları kılınırken, depremzede vatandaş namazın ardından "Bu ülke kesinlikle yıkılmayacaktır bizim mutluluğumuz gelen yardımlardır” diyerek vefa örneği gösterdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da depremzede vatandaşlar, başta çadır kentler olmak üzere güvenli alanlara yerleştirildi. Depremzede vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi alanı yanına kurulan çadır kentlerin önünde cuma namazı için bir araya gelerek Battalgazi Müftüsü Hüseyin Özdemir önderliğinde ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı. Cuma namazının ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşların ruhu için cemaat tarafından gıyabi cenaze namazı da kılındı.

Depremin ardından ilk Cuma namazına gelen depremzede vatandaşlardan Mehmet Emin Demirhan ise kılınan namazın anlamlı olduğunu belirterek gelen yardımlardan dolayı mutlu olduklarını ve bu ülkenin kesinlikle yıkılmayacağını aktardı.

Demirhan, “Öncelikle kılınan namazları Allah kabul etsin. Bütün ölmüşlerin ve ailelere taziyelerimi iletiyorum. Her şey Allah’tan geliyor hamdolsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir şey başımıza getirmesin. Mutluluğumuz gelen yardımlardır. Gerçekten çok güzel bir şekilde yetiştiler herkese minnettarız. Biz böyle bir millet oldukça bu ülke kesinlikle yıkılmayacaktır. Var olacağız, var olmaya da devam edeceğiz. Yüce rabbime şükürler olsun ki çadır kentte de olsa bu namazı kılmak bizlere nasip oldu” dedi.