Depremin etkilediği Hatay’da Ramazan’ın vazgeçilmezi "küncülü helva" geleneği sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da, sadece Ramazan ayında yapılan ve 500 yıllık bir geleneği olan küncülü helva yapımı sürdürülüyor.

Merkez Antakya ilçesindeki Uzun Çarşı’da her yıl Ramazan ayında yapılan küncülü helva, vatandaşların vazgeçilmezi haline geldi. Babasından öğrendiği küncülü helva yapımını kardeşi Yunus Emre ile sürdüren Şahap Fansa, yıllardır süren geleneğin deprem nedeniyle kesintiye uğramaması için tarihi çarşıda tezgahın başına geçti. Uzun Çarşı’daki dükkanı depremde hasar gören Fansa, aynı bölgede farklı bir iş yerinde bu Ramazan ayında da üretime devam ediyor. Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla hazırlanan helva, yarım ve birer kiloluk paketler halinde satışa sunuluyor.

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığını belirten Şahap Fansa, ’’Biz de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhuna maliyetine satış yapıyoruz" dedi.