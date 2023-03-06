Depremin çocuklarını palyaçolar güldürdü

Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede çocuklar, gönüllü palyaçolarla doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve “Asrın felaketi” olarak nitelendiren iki büyük deprem, herkes gibi çocukları da etkiledi. Şanlıurfa’dan yola çıkarak depremzede çocukların yaşadığı korku dolu anları bir nebze hafızalarından silebilmek için kolları sıvayan bir gurup gönüllü, palyaço kılığına girerek Kahramanmaraş Millet Bahçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti. Orada bulunan depremzede çocuklarla gün boyu şarkılar söyleyip oyunlar oynayan palyaçolar, oyuncak dağıttı. Çocuklarının yüzlerinin güldüğünü gören anne ve babaların yüzleri de tebessüm etti.

"Çocukların gözlerin tebessüm ışığı yakmak istedik"

Şanlıurfa’dan deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’a çocuklara yaşadıkları korkuyu biraz da olsa unutturmak için gönüllü olarak geldiklerini ifade eden gönüllülerden Neslihan Süzen, "Biz burada çocukların yüzünde bir tebessüm bırakmak istiyoruz. Balon, şeker, oyuncak, palyaço gibi birçok hazırlık yaparak Şanlıurfa’dan geldik. Gerçekten de ülke olarak yürekten çok iyi insanlarız. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimiz daim olur. Geleceğimiz olan çocukların yüzü hiç bir zaman solmasın" dedi.

Çadır kentte kalan ailelerde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların çok mutlu olduğunu ve onlarla birlikte kendilerinin de mutlu oldukları belirtti.