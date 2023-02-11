Depremin 6’ncı gününde Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi depremin altıncı gününde deprem bölgesinde yaraları sarmak için canla başla mücadele ediyor. Hatay’da ikisi sabit üç aşevinden yemek ikramı sürerken, Uğur Mumcu Meydanı’nda gıda, hijyen malzemesi dağıtılıyor. Gelen yardım çağrılarına da cevap veren ekipler, depremzedelerin ihtiyaçlarını anında gideriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan 10 ili etkileyen büyük depremlerin altıncı gününde Hatay’da yaraları sarmak, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için canla başla mücadelesini sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren Hatay Uğur Mumcu Meydanı’nda çadır kent kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da iki, Malatya’da bir olmak üzere üç aşevinden 70 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, bölgede yakınlarını bekleyen, evlerini terk eden depremzedeler Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan 400 kişilik çadır kentte konaklıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin aydınlatmasını da gerçekleştirdiği çadır kentin yanına park eden Mobil Aşevi, sabah erkenden sıcak çorba dağıtımı yapıyor. Depremzedelere ve görev yapan personele öğlen ve akşam üç öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

"Gelen çağrılara anında gidiyoruz"

Hatay’da bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Ateş, Hatay merkez ve çevre mahallelerinden gelen yardım isteklerine de anında müdahale ettiklerini belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden bu yana depremzede vatandaşlarımıza destek olmaya, yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İtfaiye ekiplerimiz bir taraftan hayat kurtarmaya devam ederken, sosyal hizmet ekipleri olarak biz de depremden kurtulan insanlarımızı hayatta tutmaya çalıyoruz. Günde üç öğün sıcak yemek dağıtıyoruz. Gıda yardımında bulunuyoruz. Hijyen malzeme dağıtıyoruz. Gelen yardım çağrılarına cevap veriyor, mobil ekibimizle depremzedelerin ne ihtiyaçları varsa hazırlayıp bulundukları yere götürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız” diye konuştu.