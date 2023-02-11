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Depremin 132. saatinde kurtarılan 12 yaşındaki Zehra’nın ailesi sevinç gözyaşlarına boğuldu
Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremin 132. saatinde 12 yaşındaki Zehra’yı enkaz altından sağ çıkardı. Haberi alan küçük kızın ailesi ile kurtarma ekiplerinin sevinci ve heyecanı görenleri duygulandırdı.
Haberde İnsan 11.02.2023, 17:45
Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremin 132. saatinde 12 yaşındaki Zehra’yı enkaz altından sağ çıkardı. Haberi alan küçük kızın ailesi ile kurtarma ekiplerinin sevinci ve heyecanı görenleri duygulandırdı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin 6. gününde Hatay’dan art arda umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremin 132. saatinde 12 yaşındaki Zehra isimli bir çocuğu enkaz altından kurtardı. Küçük kız, sağlık ekiplerine teslim edildi. Haberi alan yakınları ve kurtarma ekipleri sevinç gözyaşlarına boğuldu.