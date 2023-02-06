Depremi yaşayan Elazığlılar fuar merkezlerine akın etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Şiddetli depremi yaşayan Elazığlılar, güvenli alanlara akın etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ’da şiddetli bir şekilde hissedildi. Korkuyla kendilerini dışarı atan Elazığlılar, güvenli alanlara akın etti. Korkudan eve gidemeyen vatandaşlar Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezine giderek konaklamaya başladı.

Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini ifade eden Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Maalesef çok kötü bir deprem yaşadık. Bizler de belediyemizin Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre merkezini vatandaşlarımız için açtık. Vatandaşlarımızı şuanda burada ağırlıyoruz. Sıkıntılı bir süreçte vatandaşlarımıza sıcak bir ortam oluşturduk. En kısa zamanda vatandaşlarımıza çorba ve çay ikramımız olacaktır” dedi.

Depremi yaşayan vatandaşlardan Kazım Dayan, “Depremi hissettik beşik gibi sallandık. Allah devletimize zeval vermesin. Burası çok güzel güvenli” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan bir başkası ise "Depremde hepimiz çok korktuk. Korunabileceğimiz alanlara geldik. Burası iyi, Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz tüm imkanları seferber etti” diye konuştu.