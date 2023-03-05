Depremi bir an olsun resimlerle unuttular

Mersin Erdemli’de depremin yol açtığı psikolojik etkileri azaltmak amacıyla ’Umudun Rengi Mavi’ projesi çerçevesinde deprem bölgesinden gelen çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından en çok göçü alan şehirlerin başında Mersin geliyor. Tatil ve turizm merkezi olan Erdemli’ye de on binlerce depremzede geldi. Erdemli Belediyesi’nin depremzede aileler için başlattığı ’Umudun Rengi Mavi’ projesi çerçevesinde deniz kenarında boyama etkinlikleri yapılıyor. Belediye bünyesinde çalışan alanında uzman ressamlar, Aile Danışma Merkezi psikolog ve sosyologların yanı sıra 475 gönüllü genç projeye destek veriyor. Erdemli Belediyesi Topraksu etkinlik alanında çocuklardan kimi rengarenk boyaları tuvallerle buluştururken, kimi ise ellerini boyaya daldırıp gönüllerince renklendirme yaptı. Animatörler ve palyaçolar da yüz boyama etkinlikleri ile çocukları yalnız bırakmadı.

Çocukların depremden en az etkilenmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Çocuklarımızın hayallerini yansıtmaları adına, depremden etkilenen çocuklarımıza burada resim etkinliği düzenliyoruz. Çocuklarımızın umutları deniz gibi masmavi, gökyüzü gibi masmavi olması adına ve onlara o sıkıntıyı unutturmak adına psikologlarımız ve sosyologlarımız eşliğinde onların hayatlarını en güzel şekilde idame ettirmelerini sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.

Çocuklar denize karşı resim yaptı

Hatay’dan Erdemli’ye gelen Melisa Hayat Karaca, “Burada ben aslında Erdemli Belediyesi’nin güzelliğini çizdim, buraya yansıttım. Bize sunduğu güzellikleri çizdim. Ondan sonra burada mesela Erdemli Belediyesi’nin başkanı, burası Türkiye kalbi, burası da benim çizdiğim kalbim” diye konuştu.

Deniz kenarında yapılan etkinliğin kendisini mutlu ettiğini ifade eden çocuklardan Kıvanç Bayram ise, “Denizin karşısında resim çizmek çok mutlu etti, arkadaşlarım var etrafta. Yani iyi hissettiriyor” şeklinde konuştu.

Güneş ve deniz kenarında resim çizdiği için mutlu olduğunu ifade eden Hira Uslu, “Güneşin altında, denizin yanında resim yapmak çok güzel” diyerek düşüncülerini aktardı.

Resim yaparken doğadan ilham aldığını ifade eden Hatice Kübra Çeneci de, “Deniz kenarında bence resim çizmek çok güzel ve çok eğlenceli. Karşıda olunca direkt çizebiliyorsun ama ben karşımda olmayınca bir şey direkt çizemiyorum. Resim yaparken doğadan ilham alıyorum” dedi.

Bu tarz etkinlikler sayesinde kafasının rahatladığını ifade eden İsa Ürkmez, “Hani güzel, biraz kafamız dağıldı yani bu kadar olan şeyden sonra. Birazcık daha resim çizmek insan ruhuna güzel geliyor” diye konuştu.

Uzun zaman sonra resim yapabildiği için mutlu olduğunu ifade eden Aslı Oya Bayram, “Aslında ben resim yapmayı çok severim. Ama uzun zamandır çizemiyorum, çünkü defterim evde kaldı ve ev de Antakya’da. Bu yüzden uzun zaman sonra resim çizmek iyi hissettirdi. Bir de deniz kenarında olması bu aktivitenin ayrı huzur verdi” diye konuştu.

Aileler ise yapılan etkinliklerden oldukça memnun olduklarını ifade etti.