Depreme karşı Adana Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve kurumlar teyakkuz halinde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli, ancak çok geniş bir coğrafyada hissedilen depremin Adana’da oluşturduğu tahribatın en aza indirilmesi için, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte, bütün imkanları seferber ettiklerini ve teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Karalar, enkaz bölgelerinde gürültü yapılmaması, kalabalık oluşturulmaması ve kent trafiğine gereksiz çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Depremin olduğu ilk anlardan itibaren sahada, enkaz bölgesinde vatandaşla birlikte olan Karalar, işinin uzmanı ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını açıkladı.

Karalar, vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ellerindeki bütün imkanları kullanacaklarını ifade etti.

Karalar depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.