Depremden sonra ilk cuma namazı çadır kentte kılındı

Cuma namazı Adıyaman’da çadır kentler başta olmak üzere açık alanlarda kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bir çok cami hasar gördü. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede camilere girmeye insanlar korkuyor. Depremin 12. gününde kent merkezinde ilk cuma namazı kılındı.

Adıyaman Müftülüğü şehir merkezinde cuma namazı kılınacak 24 nokta belirledi. Cuma namazı kılındıktan sonra depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar depremden sonra ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını, devlet ve milletin tek yürek olduğunu ve bu günlerinde atlatılacağını dile getirdi.