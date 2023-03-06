Depremden sonra çadırda ilk kandil idrak edildi

Türkiye’de "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile depremin etkilediği Diyarbakır’da vatandaşlar çadır kentte ilk Berat Kandil’i idrak etti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da Berat Kandili ilkez çadır kente gerçekleşen program ile idrak edildi. Berat Kandili’nde eller depremzedeler için semaya kalktı, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programda imam hatip ve müezzinlerce Mevlid-i Şerif ile ilahiler okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Diyarbakır İl Vaizi Muhammet Tayip Elçi, depremzedeler için dua etti, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Çadır kentte ailesiyle kalan Eyyüp Boyraz, evlerinin orta hasarlı olduğunu kaydetti. Boyraz, “Evimiz orta hasarlıydı Allah razı olsun devletimizden bize çadır verdiler orada kalıyoruz. Allah kandilimizi mübarek eylesin devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Diyarbakır İl Vaizi Muhammet Tayip Elçi, depremzedelerin Berat Kandilini kutlayarak dua etti. Elçi, “Malum tam bir ay önce 11 vilayetimizi etkileyen büyük bir depremle sarsıldık. Bir taraftan yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz, şuanda da Diyarbakır’da çadır kenteyiz. Bu mübarek Şaban Ayının 15. Gecesi olan Beraat gecesindeyiz. Bizler de müftülüğümüz, belediyelerimizle beraber çadırkentte kalan kardeşlerimizle birlikte geceyi ihya etmeye çalıştık. Kur-an’ı Kerim’lerin okunması, gecenin önemiyle ilgili sohbetin yapılması mevlüdün okunması ilahilerin söylenmesi suretiyle buradaki mağdur kardeşlerimizle birlikte bu geceyi ihya etmeye çalıştık. Başta depremzede kardeşlerimizin ve şehitlerimizin zümresine ilhak olan öbür dünyaya yolcu ettiğimiz 46 bine aşkın kardeşlerimizin beratine vesile kılmasını niyaz ediyorum. Yaralılarımıza Rabbimden şifalar diliyorum, depremde mağdur olan tüm kardeşlerimize hayırlı kapılar açmasını Rabbimden niyaz ederek geceyi tebrik ediyorum” diye konuştu.