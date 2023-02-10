Depremden sonra boşalan Adana’da Cuma Namazı yolda kılındı

Adana’da yaşanan depremin ardından şehrin boşalmasından dolayı Cuma Namazına katılım az olurken, namaz cami içinde değil sokakta kılındı.

Geçtiğimiz pazartesi saat 4.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından saat 13.45’te bu kez merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde Adana’da 12 bina yıkılırken şuana kadar 360’dan fazla kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu yıkımdan sonra özellikle apartmanda yaşayanlar şehri terk etti. Bu nedenle Cuma Namazına katılımda az oldu. 5 Ocak Meydanında Kemeraltı Camiinde cemaat deprem riski nedeniyle namazı cami içinde değil yolda kıldı. Ancak daha önceki zamanlarda çok sayıda cemaat olurken bu kez daha az cemaat olduğu görüldü. Vatandaşlar deprem nedeniyle Adana’nın terk edildiğini bu nedenle cemaatin az olduğunu söyledi.