Depremden saatler sonra kurtarıldı

Hatay’’ın Kırıkhan ilçesinde depremden yaklaşık 16 saat sonra bir kişi enkaz altından sağ çıkartıldı.

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde de yıkıma neden oldu. Tüm ilçede birçok bina yıkılırken, enkaz altında onlarca insan kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, bir enkazda mahsur kalan bir kişi Mersin Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından saatler sonra kurtarıldı.